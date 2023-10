Contenitore dei rifiuti in mezzo alla carreggiata, sacchi di immondizia a terra: «La grande bruttezza»

ANCONA - Contenitore dei rifuuti spostato al centro della strada per far spazio ai lavori della biblioteca. "Volendo parlare di quanto siano poco pratici a visibilmente discutibili i vari Igenio sparsi per la città, questo è il risultato dello spostamento dell'Igenio rimosso da Piazza del Plebiscito per fare spazio ai lavori della biblioteca- segnala un lettore- è messo parzialmente di traverso sporgente sulla sede stradale già stretta e con svariati sacchi a terra sul marciapiede, che altro dire?"