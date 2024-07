Al largo di Ancona spunta un pesce luna: può vivere fino a 100 anni e pesare 2 tonnellate

Nei giorni scorsi, a circa 6 miglia al largo di Ancona, è stato avvistato un magnifico esemplare di pesce luna, non comune nel nostro mare. Il pesce luna è un pesce innocuo, si muove molto lentamente mostrando spesso in superficie parte della sua pinna dorsale. Può vivere fino a 100 anni e raggiungere due tonnellate di peso. L'equipaggio che si è imbattuto in questo incontro ha subito recuperato le lenze per evitare di catturare il pesce per errore.