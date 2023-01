Auto in sosta selvaggia sul marciapiede: per passeggini e carrozzine c'è posto, ma in strada

ANCONA - Auto in sosta selvaggia, passeggini e carrozzine che vengono spinti non sul marciapiede reso impraticabile dalle auto ma direttamente in strada. La segnalazione arriva da un lettore, Matteo: «Ogni giorno decine di genitori con il passeggino e persone diversamente abili in carrozzina sono costrette a passare sulla carreggiata di via della Montagnola, una delle strade più trafficate di Ancona. Il tuto nella totale assenza di una presa di posizione da parte delle forze dell’ordine che, pur passando quotidianamente, sembrano non vedere la fila di auto in sosta sul marciapiede».