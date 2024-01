Macchina fuori dalle strisce: multa, ma il proprietario (residente) sbotta: «Come faccio? Parcheggi inesistenti»

Gallery



ANCONA - Disagi per la mancanza parcheggi nel centro città, un lettore racconta la propria esperienza, con tanto di verbale.

"Dal 2019 pago euro 66,00 all'anno per il permesso annuale da dimorante - settore centro (come tante altre persone). Il giorno 12.01.2024 ricevo un verbale per divieto di sosta nel piazzale in Via Fanti, in un punto fuori dalle strisce che non ostacolava in nessun modo il passaggio dei veicoli. domanda: che motivo avrei per lasciar fuori dalle strisce la macchina quando pago ogni anno il permesso? risposta: Non si trova posto! M&P: comunica "Noi siamo una società privata gestita dal comune di Ancona, non siamo il comune. I permessi sosta rilasciati sono di gran lunga superiori al numero di parcheggi. In più negli ultimi mesi sono stati sottratti parcheggi per lavori pubblici, e inoltre verranno sottratti altri 60 posti nei prossimi mesi, per motivi vari. Dare le multe è una manovra per disincentivare l'utilizzo delle auto (un bambino di 5 anni avrebbe trovato un alternativa sicuramente migliore). Tutti conoscono il problema, e quindi? cosa vuole fare la cara amministrazione di Ancona? Tanto il cittadino alla fine paga sempre, e non una volta ma due o più! In tutto questo gran contradditorio all'italiana, cerchiamo almeno di usare il buon senso! Caro vigile se la macchina non da fastidio puoi benissimo fare il tuo lavoro tirando dritto!".