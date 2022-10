«Pali ogni venti metri, in via XXIX settembre pedoni costretti allo slalom»

Gallery







Slalom in via XXIX settembre. Un lettore, Marco, ha fotografato e segnalato quello che rischia di essere un disagio per i pedoni. La corsia non ciclabile è infatti seminata di pali.

«Buongiorno, vi scrivo in quanto vorrei evidenziare una cosa che ho notato qualche giorno fa passeggiando lungo via XXIX settembre. I lavori di ristrutturazione della via in questione nella zona antecedente Porta Pia, sono quasi ultimati ma noto con dispiacere che sul marciapiede è presente una quantità di pali/paletti/lampioni che intralciano il cammino di una persona. Dalle foto si può notare come i pali dell'illuminazione sembrino essere posizionati sapientemente con la precisa finalità di infastidire i pedoni (e non oso immaginare lo slalom che debba fare una persona con sedia a rotelle o un genitore con passeggino). Questo ovviamente tralasciando l'aspetto puramente estetico che lascia quantomeno perplessi. È necessario avere tutti quei paletti? Avere un cartello che ogni venti metri ci ricorda che ci troviamo nella "zona Archi"? A questo punto mi sorge un dubbio: ma in Comune, chi si è occupato del restyling della zona, ci ha mai fatto due passi a piedi guardandosi intorno? Ha mai pensato seppur lontanamente che quei pali potessero essere spostati verso il bordo in modo da non dare fastidio? Evidentemente no... Rimango senza parole, in attesa che "qualcuno" legga e capisca quanto scritto per potervi porre rimedio prima del completamento dei lavori».