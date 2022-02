Paletto a terra, è li da una settimana: «Vigili passano ogni giorno, ma solo per le multe»

ANCONA - La segnalazione di una nostra lettrice riguarda un paletto caduto a terra per cause sconosciute. «Questo accade in via Largo San Cosma dietro al tribunale. Il paletto è per terra da almeno una settimana, Ti premetto che i vigili in cui ci sono tutti i pomeriggi a fare delle copiose multe. È inutile che dico che è pericoloso». Vedremo se nelle prossime ore l'amministrazione provvederà a rimuovere li paletto e ripristinare la sicurezza per automobilisti e pedoni.