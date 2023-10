"Un obbrobrio nella piazza fantasma di via Maestri del Lavoro"

ANCONA - "Circa 30 anni fa, una turista, mi fermò chiedendomi indicazioni per Piazza Aldo Moro, sapete dove si trova? Io nonostante già al tempo abitassi nelle immediate vicinanze, non la conoscevo. Arrivato a casa, presi lo stradario di Ancona e la cercai. Esisteva davvero e solo sulla carta: si trova davanti al Panettone". Inizia così la segnalazione di un nostro lettore riguardo la costruzione di un grande palazzo in via Maestri del Lavoro, proprio davanti alla piazza fantasma, una delle opere incompiute del capoluogo.

"Ora per completare l'opera, hanno iniziato da circa tre anni a costruire un mega palazzo che si affaccia sulla piazza fantasma, lo stabile è abbandonato a se stesso, un'altra incompiuta. Mi domando, dove vanno a finire i nostri soldi?"