Nuova viabilità zona Baraccola, il residente: «La strettoia è un ostacolo, crea problemi e va rivista»

«La nuova viabilità che é stata cambiata circa due settimane fa sta creando grossi problemi al traffico in entrata ad Ancona. Le macchine che percorrono via Albertini e si immettono in Via Filonzi (altezza King Sport) per andare poi a prendere la "BRETELLA", ora si trovano una strettoia creata da due aree pedonali e da spartitraffico ingombranti che sono chiaramente un'ostacolo per la viabilità e nelle ore di punta creano file, problemi ai meno esperti alla guida e malumore nelle persone già stanche al rientro dal lavoro». La segnalazione arriva a noi direttamente da un residente che critica la scelta dell'amministrazione di creare la strettoia tra via Filonzi e via Albertini.

«Credo che questa nuova viabilità vada rivista dal nostro ufficio comunale del traffico, che credo abbia perso un po' di vista la immensa mole di auto che percorre quel tratto di strada».