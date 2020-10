Sono diversi anni che il muro su via Pirandello verso via Ranieri è in queste condizioni. A parte la questione estetica e funzionale (il marciapiede è interrotto), credo che possa esistere un problema di sicurezza. Il legno che lo puntella è esposto alle intemperie e senza protezioni. Rimango nella speranza di un intervento del Comune prima che crolli tutto sulla strada.