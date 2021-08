Motore di avviamento di un furgone su asse attrezzato

Gallery









Segnalazione di un lettore di Ancona Today.

Quello che resta della mia auto nuova è solo il giubbetto di emergenza. Sabato sera, 7 agosto, intorno le 20,30, insieme alla mia famiglia, percorrevo l'asse attrezzato dall'aspio verso ancona centro quando, all'improvviso, l'auto avanti a me si scosta rapidamente e impatto con un motore di avviamento di un furgone che era in mezzo alla corsia.l'impatto è stato fortissimo,tanto da saltare anche la parte di cruscossto che copre il cambio. avaria motore, sottoscocca rotta, cavi penzolanti e una staffa di ferro completamente deformata, fumo che esce dal mio scarico. è interventuta la polizia stradale di jesi che ha verbalizzato il tutto e poi il soccorso per rimuovere la mia auto di soli 7800km.

Secondo le forze dell'ordine protrebbe essere stato perso da in ferraio piuttosto che essersi staccato da un mezzo. e se fossi carambolato con i bambini a bordo? Se ci fosse stata una piccola utilitaria? O peggio, se ci fosse stato un mezzo a due ruote? Un testimone ha visto l'accaduto ed è rimasto con me fino alla conferma dell'intervento di qualcuno e ne sono grato! ma chi ne risponde è solo il proprietario del pezzo in questione. Qualcuno ha visto qualcosa? E' stato molto pericoloso, soprattutto perchè prima dell'ingresso di una galleria e con le auto che sfrecciavano di continuo.