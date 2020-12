Il ricordo del professor Solustri nelle parole d'amore della moglie Paola

Vola libero amore mio.

Lo specchio rotto riflette i nostri volti, senza trucco, la pelle bianca, i tuoi occhi guardano attraverso me, le tue parole sono le mie parole, leggiadre, allegre senza senso ma è il nostro senso, il profondo senso di noi, delle nostre vite, scandite da giorni sempre uguali, silenziosi e assordanti nello stesso tempo. Vorrei coprire i tuoi abissi, ho tanto amore ancora e tu nei hai per me, la tua mano nella mia mi conforta e all'improvviso il pianto si trasforma in gioia. Sì amore mio, la nostra gioia è nei giorni sempre uguali, nei toni bassi, nei giorni senza parole. Nessuno capirà o forse in un giorno lontano da noi.

La tua adorata moglie Paola