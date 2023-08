Miss Conero 2023, c'è la selezione finale: la bellezza al fianco dei bimbi del Salesi

SIROLO - "Miss Conero", una delle kermesse più apprezzate dell’estate delle Marche, è arrivata all’ultima selezione che si terrà a Sirolo (Piazza Vittoria Veneto) il 25 agosto alle ore 21.00 La kermesse dell’agenzia pubblicitaria e di comunicazione di Ancona Ankongrafica, sarà un’occasione di svago e divertimento con sfilate, esibizioni e spettacoli.

La manifestazione vuole anche, però, essere un’opportunità per le imprese locali che saliranno sul palcoscenico con i loro prodotti. Ankongrafica e Miss Conero anche quest’anno sono, inoltre, al fianco dell'Associazione Patronesse Salesi a sostegno del progetto per l’acquisto di un macchinario per curare la palatoschisi (labbro leporino) “Essere arrivati alla X edizione è per noi un grande orgoglio e una grande soddisfazione per tutto lo staff di Miss Conero e Ankongrafica, sottolinea Alessandro Nicoletti titolare di Ankongrafica, ed è per noi un onore contribuire concretamente ad aiutare le Patronesse Salesi nel portare avanti un progetto di grande valore sociale”. Il 25 agosto in piazzetta a Sirolo ci sarà l’ultima selezione prima del Gran Galà di Miss Conero che si terrà il 21 ottobre ad Ancona presso il Teatro delle Muse con l’elezione di ‘Miss Conero 2023’ e la partecipazione di Matilde Brandi.