Marciapiede dimenticato e inclinato: «Foresi, ricordi la tua promessa?»

Marciapiedi colabrodo in via Cesare Pavese. La segnalazione arriva dal lettore Mirco Panni che riprende un articolo risalente al lontano 2018 sulla stessa questione.

«Nel lontano 2018 l'esimio signor Foresi prometteva interventi per la messa in sicurezza della minuscola via in zona Grazie ad Ancona. La cosa buffa è che intanto l'ERAP è intervenuta e quanto meno ha messo in sicurezza il muro, mentre il Comune invece se ne è fregato! Il marciapiede come dimostrano le foto è peggiorato e l'asfalto rifatto nelle vie limitrofe in via Pavese no!! 200 metri di strada che forse per il Comune non fanno parte di Ancona! Come sempre noi condomini attendiamo fiduciosi che il signor Foresi oltre promettere e intervenire nelle zone di Ancona dove evidentemente fa piu comodo, si degni di mettere in atto la promessa fatta 4 anni fa. Mirco Panni».