Al marciapiede crollato si aggiungono gli alberi abbattuti dal vento

Gallery



ANCONA - Marcipaiede crollato, ora anche gli alberi venuti giù. Succede in via del Conero e la segnalazione arriva da un lettore.

"Abbiamo già segnalato che lo scorso mese di luglio, a seguito di forte maltempo era crollato parte del marciapiede che collega Pietralacroce al Centro di Ancona. A tutt'oggi nulla è stato fatto per ripristinare tale tragitto pedonabile, unico accorgimento sono due cartelli di pericolo con avviso di interazione del marciapiede posti dal Comune di Ancona. ( tanto per dire, io vi avverto che il marciapiede non c'è più, sono fatti vostri se poi continuate sulla carreggiata).. A questo si aggiunge che dopo o forti venti dello scorso mese di dicembre, alcuni alberi sono caduti sempre sullo stesso marciapiede, per cui adesso per transitarvi, bisogna scavalcare il guardrail 4 volte.... Caro Comune di Ancona, vogliamo provvedere a ripristinare questo benedetto marciapiede?"