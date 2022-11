Marciapede dissestato, il birillo lo segnala (ma da oltre un anno)

ANCONA - Birillo in mezzo al marciapede in via Corridoni. Nulla di strano se non fosse che, secondo quanto segnala il lettore Gianluca, è presente lì da oltre un anno. «Ho segnalato agli uffici competenti- scrive il lettore- il "birillo " in questione si trova sul marciapiede che dal viale della Vittoria imbocca via Corridoni direzione Salesi. Li passano tantissime persone, spesso con passeggini. E' mai possibile che non si riesca a mettere in sicurezza un marciapide?».