Maltempo, FdI: «Solidarietà a popolazione colpita, grati ai soccorritori in campo»

“L'evento climatico estremo che ha innescato l'alluvione in Emilia Romagna ha superato i record di precipitazioni degli ultimi cento anni registrati nello stesso periodo primaverile. In azione per contenere il fenomeno e salvare le persone sono operativi 700 Vigili del Fuoco, con 3 elicotteri che stanno operando da questa notte nel cesenate e centinaia di volontari della Protezione Civile per fornire il loro supporto alla popolazione. Il Governo è pronto a fare la sua parte, con misure di urgenza, per fronteggiare l'emergenza e aiutare i cittadini colpiti dal maltempo”. Lo dichiarano Massimo Milani, deputato di Fratelli d'Italia e Massimiliano Metalli delegato ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Pubblico di Fratelli d'Italia a Roma.