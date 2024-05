Degrado a Pietralacroce. Il residente: «Paretaria sui muri e sporcizia, così accogliamo i turisti»

ANCONA - Un residente di Pietralacroce di Ancona ha sollevato nuovamente la questione dello stato di degrado delle vie della zona, evidenziando come anche quest'anno la situazione non sia migliorata. In particolare, la via centrale del quartiere «presenta edifici con evidenti segni di degrado, con la presenza di paretaria sui muri. Questo stato di abbandono genera un'immagine triste del quartiere, considerando soprattutto l'aumento dell'interesse turistico degli ultimi anni verso la Riviera del Conero, che porta visitatori da ogni parte». Queste le immagini che ha inviato alla nostra redazione.