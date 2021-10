Dolphins, sette atleti convocati nelle rispettive nazionali: spicca Riccardo Petrilli

Segnalazione di un lettore di Ancona Today

I GLS Dolphins Ancona sono lieti di annunciare che ben sette membri della propria famiglia sono stati convocati dalle rispettive nazionali di appartenenza. Partiamo dunque dalla rappresentativa maggiore, il Blue Team, dove l’head coach Davide Giuliano per il pre-raduno di Reggio Emilia del 16-17 ottobre, in vista della finale europea contro la Svezia del 31 ottobre a Malmo, ha convocato Stefano Chiappini (36 anni), Zac Quattrone (24) e Riccardo Petrilli (24). Proseguiamo quindi con la nazionale di flag football dove l’head coach Giorgio Gerbaldi, in vista dei mondiali, ha convocato Raffaele Rotelli (20), Valentino Rotelli (19) e Riccardo Petrilli al pre-raduno del 9 e 10 ottobre a Firenze. Ricordiamo che i mondiali si disputeranno Israele dal 1 all’8 dicembre. E se leggendo il comunicato avete letto due volte lo stesso nome pensando ad un refuso, ecco vi siete sbagliati. Petrilli è effettivamente convocato per entrambe le nazionali. Trattasi del primo delfino a raggiungere un simile traguardo.

Congratulazioni a lui. Infine anche i due svedesi che nella stagione 2021 si sono alternati con la maglia verdearancio sotto al colle Guasco sono stati convocati al pre-raduno della loro nazionale. Sono Hugo Dyrendhal (23) e Karl Ernlund (23). (FOTO CLAUDIO BUGATTI) Antonio Bomba Responsabile Ufficio Stampa GLS Dolphins Ancona