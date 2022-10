Ancora una discarica a cielo aperto: «Ci risiamo, telecamere del Comune inutili»

Via Guglielmo Marconi · Rione degli archi

ANCONA - Rifiuti abbandonati nella zona di via Marconi. La foto è stata scattata da una residente e nostra lettrice, che denuncia l'ennesima situazione di degrado e incuria. «Di nuovo..dopo mesi ancora degrado e inciviltà. Prendono la zona rifiuti come posto per scaricare i mobili di qualsiasi genere. Il Comune,mesi fa , mise delle telecamere a dir poco inutili. Bisogna prendere seri provvedimenti».