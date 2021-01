Le disavventure di un cittadino falconarese

La mia casa di proprietà è stata dichiarata inagibile a causa di una perdita d'acqua... Con me altre due famiglie si sono viste costrette ad abbandonare la loro casa... Sottolineo che tutte e tre le famiglie si trovano o con minori a carico o con persone anziane dementi.... La risposta del comune è stata che Non possono far nulla....nella ricerca di un alloggio temporaneo.... Che il comune non ha delle abitazioni di emergenza... Che tutto questo che ci è successo è un fatto privato e loro non hanno risorse per aiutare.... Ma possibile che in tutto il territorio falconarese non ci sia una struttura che possa accogliere provvisoriamente dei minori o dei malati? Come è possibile che una sindaca firmi, giustamente una ordinanza di inagibilità per una questione di sicurezza ma che non si interessi minimamente delle persone a cui ha tolto la loro unica casa?