I muri tremano quando passano i bus, erbacce e degrado attirano i ratti: «Entrano nei nostri giardini»

Buche, mura che tremano al passare dei bus e vegetazione dimenticata che attira animali. E' la situazione segnalata da alcuni residenti di via Tavernelle, altezza via Verga.

«Vi stiamo contattando per segnalarvi le situazione di degrado nella zona, che aumenta di giorno in giorno. Gli abitanti della zona hanno provato di tutto, tra comune e derattizzazione, ma invano. Viviamo costantemente tra buche e autobus a tutta velocità che fanno tremare le abitazioni. Via Tavernele è piena di buche e il parco che la connette a Via Benedetto Croce versa in pessime condizioni igieniche. Spazzatura ovunque, alberi da frutta incolti che ostruiscono il passaggio pedonale, per non parlare dei ratti, tanti ratti. La mancanza di pulizia e i frutti che cadono li portano a girovagare giorno e notte, senza la minima paura dell'uomo. Per i residenti e i negozianti della zona si richiede aiuto. Non si può continuare a far proliferare questi animali, soprattutto dove passano quotidianamente tanti bambini».