Sfalcio abbandonato sotto il palazzo, il residente: «Aspettiamo che si incendi il palazzo?»

«Da molti giorni è stata fatto uno sfalcio delle piante infestanti su una piccola porzione di verde pubblico. I residui sono stati accatastati nelle immediate vicinanze del fabbricato e rappresentano un consistente pericolo di incendio. Il rogo che ha devastato il palazzo di Milano in via Antonini, non ha insegnato nulla?». A parlare è un residente di via Michelangelo, ad Ancona, che chiede di rimuovere lo sfalcio dalle vicinanze del palazzo.

«Basterebbe semplicemente accatastare qusti residui in altra posizione lontana dalla struttura, oppure che chi di dovere si occupi di trasportarli alla discarica».