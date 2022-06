Strada malconcia, poca manutenzione e sicurezza: vicino alle Domenico Savio è il degrado

Gallery





La situazione di degrado del parco adiacente il complesso scolastico delle Domenico Savio, è ormai fuori controllo, la manutenzione del verde e dell’illuminazione è assolutamente in stato di abbandono, così come il manto stradale del vialetto pedonale, che la sera diventa un parcheggio per auto. Le frequentazioni notturne sono esclusivo appannaggio di extracomunitari che svolgono i loro traffici illeciti. Non dimentichiamoci che il tutto si trova a pochi metri da una scuola materna.