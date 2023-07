Degrado e inciviltà capolinea Piazza Ugo Bassi: Ankon civica rilancia la sua proposta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il problema va ben oltre le sole sedute divelte, il degrado, le mura imbrattate. Il luogo ben si presta a tali azioni lesive del decoro e dei beni comuni a causa della mancanza di visibilità. Infatti i “toroidi” sono stati progettati in modo da nascondere dalla strada (lato edifici piazza Ugo Bassi) i marciapiedi e le pensiline interne la zona bus. Ogni azione è nascosta alla vista. Da qua gli atti vandalici. Non sono sufficienti le telecamere, sono necessari interventi di rimozione di tutto ciò che nasconde le azioni contro il bene pubblico. Da questa considerazione la proposta di Ankon Civica di “rivedere” il “toroide” in questione: rimuovere il muro che nasconde il degrado in questione, mantenere solo la pensilina verticale e le colonne, installare semplici panche in marmo difficilmente danneggiabili e “lavabili” (ce ne sono tante nei magazzini comunali) e fornire l’intero centro scambiatore di grossi cesti rifiuti. Ciò porterebbe visibilità alla zona dalla strada ed inoltre consentirebbe anche di allargare la stretta via tra il centro scambiatore e il marciapiede lato ex edicola di piazza Ugo Bassi che causa code di veicoli sia da via Torresi/Montagnola che da V.le G.Bruno. In allegato alcuni dettagli fotografici. Daniele Ballanti di Ankon Civica il 28-6-23 ha protocollato una richiesta al nuovo Sindaco Daniele Silvetti e agli Assessori competenti contenente un centinaio di criticità suddivise per aree tematiche (verde, mobilità, trasporto pubblico, degrado, piazza Ugo Bassi, inclusione, ecc…..) e, per ognuna di esse, delle azioni suggerite, gli obiettivi da raggiungere e le azioni di verifica. A tal fine in calendario una serie di incontri con i diversi Assessori. Per il capolinea vandalizzato, dopo averne parlato con il Sindaco Daniele Silvetti, la certezza che uno dei prossimi sopralluoghi nei quartieri sarà dedicato al Piano San Lazzaro, alla piazzetta ex-Cinci e alle Grazie, zone con problematiche di degrado oggetti di interesse da Ankon Civica e dal Comitato di Via Torresi da diverso tempo. Daniele Ballanti Presidente di Ankon Civica Verde e Popolare Portavoce del Comitato di Via Torresi