Passerelle arrugginite, lavori infiniti, radici abbandonate: «Vi racconto l'incuria del Passetto»

ANCONA - Passetto, monumento al degrado? Lo sostiene una lettrice, Morena, che ha voluto raccontare ciò che ha visto passeggiando in zona: «Arrivando ai giardini con la fontanella, una radice di albero giace in attesa di essere rimossa, forse è il monumento all ' albero caduto? Nel verde si nota lo stato di abbandono, le aiule sono incolte e non curate. Lasciamo stare la scalinata, di cui si fa la manutenzione proprio in estate e speriamo che ci sia anche una un fine. ( vedi via XXIX Settembre)».

«Scendendo in spiaggia, le passerelle sono arrugginite e quella all' altezza dello stabilimento su palafitte è addirittura sfondata. Il Comune è stato messo al corrente e per tutta risposta ci ha posizionato sopra una tavoletta di legno e chiuso il passaggio con il nastro bianco/ rosso- continua la lettrice- la manutenzione non andava fatta prima della riapertura della spiaggia? O si aspetta a dicembre. Scusate lo sfogo, ma dove ti giri in questa città vive l'incuria, anche le aiule di piazza Cavour sono diventate una giungla. Ma i nostri ammistratori, non passeggiano mai per la città?».