Rifiuti, arbusti e giochi pericolosi: il parco del Pincio è solo un ricordo

Nessuna manutenzione, rifiiuti e giochi rotti che rischiano di creare pericoli per i bambini. Lo stato in cui versa il parco del Pincio preoccupa e non poco, soprattutto per il via vai di bambini che ogni giorno animano la zona verde sul Colle Santo Stefano. A segnalarci la situazione è la nostra lettrice Francesca Turchi.

«Il parco del Pincio è in condizioni pessime. Basterebbe almeno una pulita e una sistemata ai giochi pericolosi per i bimbi. Ho scritto al sindaco ma dall'amministrazione non ho mai avuto risposta. Quel parco è molto frequentato da bambini piccoli perchè molto soleggiato e protetto dal vento. Basterebbe così poco per dargli una dignità. Una pulita ed una sistemata ai giochi sarebbe già tanto».