Erba alta e degrado, passeggiare o far giocare i bambini è impossibile: «Via Brecce Bianche è uno schifo»

ANCONA - Marciapiedi invasi dalle erbacce e parchi inghiottiti dal degrado. E' questa la situazione segnalata da alcuni residenti in varie zone di via Brecce Bianche.

«Vorrei segnalare lo stato di abbandono del verde pubblico sia dei parchi che dei marciapiedi in Via Brecce Bianche - ci racconta una residente - le erbacce non vengono più tagliate come avveniva fino alla scorsa estate da sempre. Pertanto noi cittadini non abbiamo la possibilità di portare i nostri bimbi e i nostri cani nei parchi del quartiere o a fare una passeggiata sui marciapiedi. Una città che vule definirsi civile non merita questo trattamento da chi deve occuparsi del verde pubblico. E' uno schifo. Vi prego aiutateci ho inviato io e altri cittadini mail al Comune ma per ora nessuna risposta. Le zanzare e i parassiti stanno spadroneggiando tra erbacce alte pure un metro e mezzo (fermata bus Chiesa San Gaspare). Non bastano le feste in piazza se poi per farle tagli i servizi essenziali».