Degrado nel centro di Pietralacroce, l'amarezza di un residente: «Attendiamo un intervento da tre anni»

ANCONA – Un residente del quartiere di Pietralacroce, uno dei quartieri maggiormente suggestivi del capoluogo, ha inviato alla nostra redazione un’immagine dello stato di degrado che lo caratterizza in alcuni punti del centro. «Da tempo abbiamo segnalato ai Vigili la situazione del degrado che stiamo subendo vivendo nel palazzo – spiega nel messaggio che ci è stato postato – ma per adesso niente da fare. Un vero peccato, considerando che viviamo in una zona tra le più ambite di Ancona. Da tre anni stiamo aspettando l’intervento delle Autorità, che ancora non è arrivato».