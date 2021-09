Buche, crepe e avvallamenti in via Panoramica. Un residente: «Asfalto così dal 2014»

Via Panoramica · Quartiere Adriatico

«Vorrei segnalare la condizione dell'asfalto di via Panoramica. Sono residente dal 2014 e l'asfalto non è mai stato rinnovato». A raccontare il degrado nella zona è un nostro lettore, che ha documentato la situazione inviandoci questa foto.

«Ci sono buche, crepe e avvallamenti vari. Qualche giorno fa nella via sono state rifatte le righe dei parcheggi e come potete vedere addirittura è stata verniciata una buca dove non era presente nemmeno la copertura di asfalto. una cosa assurda direi! Vorrei chiedere al Comune quando arriverà il momento di ripristinare anche la nostra via?».