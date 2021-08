Mostra del cinema do Venezia: presente Gcs Marche

I responsabili regionali CGS del Progetto “Sentieri di Cinema” guideranno i lavori del Laboratorio Nazionale Venezia Cinema CGS e della Giuria del Premio Lanterna Magica 2021 Con la partenza della 78° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (1- 11 settembre 2021), puntuale, da martedì 31 agosto “sbarcherà” al Lido anche la delegazione CGS Marche – APS (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) per la consueta partecipazione al Festival ed il lavoro di animazione culturale legato all’approfondimento critico del linguaggio cinematografico promosso all’interno del Laboratorio Venezia Cinema. Il Laboratorio Venezia Cinema da più di quarant’anni costituisce uno dei momenti più intriganti della formazione nazionale CGS, proprio per la concomitanza con il Festival del Cinema più prestigioso e “antico” del mondo e l’opportunità di parteciparvi dalla prospettiva privilegiata di accreditati. Da 24 anni, inoltre, al lavoro di Laboratorio sul linguaggio Cinema si associa, per il gruppo partecipante, il compito di Giuria del Premio Lanterna Magica (riconosciuto dalla Mostra del Cinema fra i Premi collaterali), assegnato dai Cinecircoli Giovanili Socioculturali alla pellicola più significativa per tematiche collegate alla crescita e all’educazione. Quest’anno al Laboratorio parteciperanno 10 operatori culturali dalle Marche (la maggior parte dei quali provenienti da Ancona), cui si aggiungono ulteriori operatori provenienti dalla Liguria, dalla Sardegna, dalla Puglia e dal Lazio; tutti animatori della comunicazione e della cultura appartenenti agli ambienti salesiani dei C.G.S., molti dei quali in età compresa tra i 18 e i 27 anni. Tra l’altro, nella città di Ancona, per meglio coordinare le attività sul sito del Progetto “Sentieri di Cinema”, altri 3 responsabili locali presteranno il loro aiuto da remoto. A guidare il gruppo CGS durante i lavori del Laboratorio Venezia cinema 2021 e a coordinare l’attività di redazione e di giuria del Premio Lanterna Magica, come da collaudata formula, saranno i responsabili marchigiani del CGS: Alberto Piastrellini, Presidente CGS Dorico APS di Ancona e coordinatore del Progetto regionale CGS Marche – ACEC Marche “Sentieri di Cinema” e Irene Sandroni, vicepresidente CGS Dorico APS di Ancona. Come di consueto, al di là della semplice visione dei film in Programma nelle varie Sezioni della Mostra, gli operatori saranno coinvolti in un quotidiano confronto a più voci con gli scenari culturali della contemporaneità, anche attraverso una formazione operativa sul linguaggio del Cinema, che si concretizzerà nella produzione di recensioni e schede filmiche che saranno pubblicate ogni giorno nella sezione “Fuori dal coro” del sito: www.sentieridicinema.it. Molte di queste attività, per la città di Ancona, sono propedeutiche all’acquisizione e alla maturazione di competenze specifiche che avranno delle ricadute pratiche nell’organizzazione delle rassegne autunnali targate CGS Dorico APS, nell’animazione dei relativi cineforum e nell’animazione e coordinamento di attività formative legate ai linguaggi dei nuovi media così come nel più ampio lavoro di coordinamento di giurie giovanili in occasione di altri eventi nazionali come il Giffoni Film Festival o Corto Dorico. Sempre a cura degli animatori culturali sarà la documentazione fotografica dell’evento e la gestione della comunicazione social sulle pagine Facebook e Instagram di CGS Marche, CGS Dorico e CGS Nazionale.