Degrado, cestini pieni al Passetto

Via Panoramica · Quartiere Adriatico

Via Panoramica · Quartiere Adriatico

Gallery



Questa è Ancona e ciò che facciamo vedere ai (pochi) turisti ch vengono a visitare la nostra città. Questo cestone rifiuti l'avevo già notato ieri pomeriggio, strapieno, ma credevo che questa mattina sarebbe stato svuotato invece oggi la situazione era la stessa.

Fatto le foto ed inviate per email, alle 11:24, ad Anconambiente la quale alle 12:59 mi risponde "Gentilissimo, quanto da Lei segnalato non rientra tra le mansioni della Anconambiente in quanto il servizio viene svolto da altra Azienda incaricata dal Comune di Ancona. Grazie". Quale altra Azienda ?