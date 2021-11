Degrado al Mandracchio, cassette dei pescatori in mare: «Non ci sono controlli»

«Ogni volta che i pescherecci attraccano e scaricano il pesce al Mandracchio, alcune cassette in polistirolo vengono buttate nel cassone in ferro aperto. Altre, peggio ancora, in mare o a terra ed essendo molto leggere alla prima sventata finisco in acqua come quelle che vengono gettate a terra». A segnalarci il degrado nella zona è un nostro lettore, che da tempo lamenta la situazione al Mandracchio di Ancona.

«Alla fine molte finiscono in acqua e vengono pescate da alcuni volontari che le raccolgono e le smaltiscono. Tutto questo però sembra una lotta contro i mulini a vento. Quello che dico è che basterebbe che gli enti preposti controllino con multe salate e che vengano adottati cassoni con coperchio idonei. Ovviamente non ti sto a ribadire la storia della plastica e microplastica in mare perche sicuramente tutti sanno quanto sia dannosa».