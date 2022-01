Dissesto idrogeologico, a Candia c'è un rischio sicurezza: «Allagamenti e fango»

Gallery







«Per l'ennesima volta ho richiesto intervento al comune di Ancona per mettere in sicurezza il fosso che arriva da Candia e in caso di precipitazioni abbondanti crea il già conosciuto allagamento di fango lungo via Primo Maggio, zona cinema Torniamo». E' questa la segnalazione che ci arriva dal nostro lettore Roberto Latini, fatta presente anche all'amministrazione comunale di Ancona.

«Torno a richiedervi con urgenza di effettuare la messa in sicurezza del fossato - si legge - e della vasca di contenimento sita in via primo maggio tra i condomini 24 e 26 in quanto la situazione è di nuovo pericolosa e al prossimo temporale rischiamo di trovare le nostre aziende ricoperte di fango Si richiede un piano di manutenzione ordinario e selettivo in modo da non dover ogni volta in caso di precipitazioni consistenti rimanere in allerta e preoccupati per le nostre attività».