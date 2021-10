Bus 92, linea sospesa per tutta la mattina: «Inaudito, nessun preavviso»

Disagi a Pietralacroce per la sospensione della corsa della linea 92. La segnalazione arriva dalla lettrice Martina:

«Questa mattina, in attesa dell'autobus della linea 92 delle 8.44 a Pietralacroce, ho scoperto con disappunto che la corsa è stata sospesa. In base a quanto letto nei giorni scorsi, immagino che la cosa sia dovuta all'assenza di alcuni lavoratori perché sprovvisti di Green pass. La sospensione di questa linea per la quasi totalità della mattinata (ovvero fino alle 11.50) mi sembra una cosa inaudita, soprattutto viste le circostanze per cui si è verificata. Inoltre, il preavviso è stato assolutamente troppo poco. Non è possibile prendere provvedimenti per evitare danni ai cittadini? Ad esempio far fare tamponi regolari ai lavoratori sprovvisti di vaccino? Cosa che accade peraltro normalmente in altri ambienti di lavoro. Non si tratta di una corsa in orario notturno, bensì di un orario utile per chi deve recarsi in centro per motivi di lavoro».