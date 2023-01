I cittadini posano pezzi di legno per coprire (e segnalare) la buca: «Tocca a noi chiudere i vari crateri»

Pezzi di cassetta di legno per segnalare la presenza di una buca in via Tronto, a Torrette. La segnalazione arriva dal lettore Andrea: «Mentre il nostro futuro candidato sindaco annuncia mirabolanti metro di superficie, ma dopo aver chiuso l'unica vera metro di superficie, le strade di Ancona cadono a pezzi. Questo è solo uno dei tanti esempi. Ci troviamo a Torrette di Ancona in via Tronto purtroppo tocca a noi cittadini cercare di chiudere i vari crateri che si formano nel migliore dei modi. Cosa faranno adesso? Verranno e transenneranno la buca e lasceranno li per un tempo indefinito come succede dalle altre parti della città?».