Crateri sull'asfalto, con la pioggia diventano stagni: «Ho già rotto due gomme»

Buche larghe e profonde lungo via Candia che dopo le piogge dei giorni scorsi, non è l'unica a pagare dazio. La segnalazione arriva da un lettore, Marco, «Ho già rotto due gomme in quella strada. Le buche sono molto pericolose per le moto. Si deve intervenire urgentemente prima che qualcuno si faccia male». Il Comune ha stanziato 470mila euro per interventi urgenti sulle strade danneggiate dal maltempo.