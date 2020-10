La segnalazione di un lettore, corredata di fotografie, sulle condizioni della strada che collega la Baraccola al casello di Ancona Sud:

«Queste sono le condizioni del manto stradale e delle buche lungo la strada all’altezza della sede della Guardia di finanza, in direzione Ancona Sud. Il manto è in condizioni vergognose, malmesso e pericoloso soprattutto per le moto».