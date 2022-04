Strada ko: «Da incoscienti, va chiusa a non residenti»

ANCONA - La segnalazione di un cittadino che chiede di restare in anonimato e che riguarda lo stato via di Barcaglione.

«Buongiorno, vorrei portare l'attenzione sulla strada del Barcaglione. Questa strada di collegamento tra Falconara Marittima ed Ancona è sempre stata di vitale importanza ma aimè non è stata mai data la giusta importanza all'aspetto della sicurezza per gli avventori che quotidianamente vi si avventurano per motivi di lavoro e per i residenti che sono obbligati a percorrerla per forza di cose. La situazione è notevolmente peggiorata dal punto di vista del traffico visti i concomitanti lavori che sono in corso d'opera lungo la statale SS16 e le deviazioni dovute al rifacimento del manto stradale in via Flaminia a Falconara. Programmazione lungimirante? A tutto ciò si aggiunge il traffico dovuto ai mezzi pesanti che si dirigono nei vari cantieri disposti lungo la strada. Ciò che è più importante è che a fronte di un notevole peggioramento del traffico e dei molti mezzi da cantiere che la percorrono a tutte le ore, la strada in oggetto che già storicamente era disastrata e non idonea al traffico che doveva sopportare, è peggiorata in maniera sensibile offrendo all'utente finale una pletora di buche, rotture, pietre, fango, blocchi stradali dovuti ai mezzi di cantiere in attesa ed a operai che si fermano con le auto sulla carreggiata pur avendo a disposizione campi interi per la loro sosta. La situazione in cui versa la sede stradale è da incoscienti e vista la scarsa attenzione rivolta da chi ci dovrebbe tutelare, forse sarebbe meglio chiuderla al traffico dei non residenti così come succede sempre più spesso nella città di Ancona che preferisce tale "soluzione" piuttosto che una soluzione vera e propria del problema. Un cittadino».