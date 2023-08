«14 anni che vivo in questa via, non ho mai visto un'asfaltatura. Buche di 10 centimetri»

Buche di 10 centimetri, pericoli quotidiani e tanta esasperazione. La situazione di via Cesare Pavese è stata segnalata da un lettore.

«Da 14 anni vivo in Via Cesare PavesE, una traversa di Via Colle Verde.ogni anno la situazione del manto stradale è sempre peggio, buche e degrado, senza mai vedere una asfaltatura, o almeno qualche rattoppo col catrame. Nulla di nulla, una strada pericolosissima per chi la percorre in Moto, e per chi ci passa in auto: ruote e semiassi sempre a rischio rottura. Per chi conosce la strada, ormai ê come fare lo slalom evitando le buche come le porte di una pista da sci. Per chi ci passa in moto senza conoscerla, il rischio di prendere una buca, alcune profonde 10 cm, e di rovinare a terra con esiti che possono diventare anche gravi. Eppure le tasse comunali, le paghiamo tutti. Se dipendenti, ogni mese sulla busta paga c'è la voce "trattenuta IRPEF comunale". Mi chiedo dove vadano a finire i nostri soldi, dato che in tutta Ancona ci sono strade devastate come questa e a volte anche peggio. In altre città vicine la situazione è totalmente diversa, a me sembra che solo ad Ancona ci sia una tale situazione di dissesto srradale paragonabile solo a grandi città come Roma, ma con la differenza che Ancona è una città di 100.000 abitanti e dovrebbe essere curata come un gioiellino, rendendola piu vivibile dai suoi abitanti, e godibile dai turisti».