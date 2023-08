Barbecue pre-ferragostano improvvisato in piazza: «Fuoco e rifiuti, l'incuria regna sovrana»

ANCONA - Barbecue improvvisato in piazza d'Armi, il pasto con fuoco acceso non è perrò andato giù al lettore Gianluca:

«Il 14 di Agosto qualcuno ha "festeggiato" la notte di Ferragosto in Piazza d'Armi con tanto di barbecue. Non mi sembra etico ed esteticamente gradevole vedere persone che mangiano in una pubblica piazza con fuochi accesi e con rifiuti di ogni genere. Tra l'altro in quella zona è stata installata dal Comune la nuova casetta dell'acqua filtrata ma l'incuria regna sovrana».