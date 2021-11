Corse soppresse sulla linea 46: «L'autista deve far scendere i ragazzi»

La segnalazione di una nostra lettrice, Cinzia, denuncia disagi nel trasporto pubblico

«Sono state soppresse diverse corse della linea 46 verso Montedago - via Togliatti. In particolare la corsa soppressa delle 14.20 da p.za Cavour ha portato notevoli disagi in quanto nella fascia oraria in cui studenti escono dalle scuole, universitari vanno verso Università di Tavernelle e molti dipendenti pubblici che lavorano in centro finiscono il lavoro (con orario 8-14). Questo ha portato ad affollare la corsa del 46 delle 14.05 dove c'erano persone oltre il numero consentito. L'autista è stato costretto a far scendere alcuni ragazzi. L'obbligo del green pass al lavoro non può portare a disservizi. I servizi pubblici oltretutto a pagamento devono essere garantiti».