I crateri della Baraccola, lo sfogo di chi vive e lavora in zona: «Così da tempo, forse non esistiamo?»

Gallery













ANCONA - Buche nella zona industriale della Baraccola. La segnalazione, una delle tante arrivate dopo il recente maltempo, è stata inoltrata dal lettore Andrea. «Buongiorno, le immagine che vedete allegate sono della zona industriale Baraccola dove sono presenti diverse attività commerciali. Questa è la situazione delle strade come si presentano. Problema che va avanti da anni al quale il Comune non si è mai interessato. C'è anche un cartello in mezzo alla strada per circoscrivere una buca, è stato messo li a settembre pochi giorni dopo l'alluvione. Oggi erò siamo quasi a Febbario e non si è visto nessuno interessato a risolvere questi problemi. Purtroppo per il Comune e per il sindaco migliore del mondo noi non esistiamo».