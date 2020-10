Baby stalker, sollievo per vittime e genitori: «Sempre avuto fiducia nella polizia, grazie»

Buonasera,

sono uno dei genitori dei ragazzi vittime di bullismo e di atti persecutori commessi in quest’ultimo anno dai partecipanti della baby gang arrestata oggi dalla Polizia. Desidero sentitamente ringraziare pubblicamente l’operato del Questore di Ancona e di tutti i poliziotti che hanno condotto l’indagine coordinata dalla Procura dei Minorenni per l’operazione che ha permesso di assicurare alla giustizia i cinque minorenni che per un anno e mezzo hanno terrorizzato i nostri ragazzi per le strade della città, sottoponendoli a umiliazioni, estorsioni e minacce continue. Abbiamo trascorso un periodo molto difficile dove i nostri figli avevano paura persino di uscire di casa, rimanendo per giorni chiusi tra le mura domestiche per evitare di incontrare la banda. Sono sempre stato fiducioso sull’operato delle Istituzioni e oggi, più che mai, lo confermo.

Grazie infinitamente.