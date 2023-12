Gli aquilotti dorici planano dal Conero e si tuffano a San Michele per il bagno di Natale

ANCONA - Una tradizione che si ripete e che non perde mai né di valore né di passione. È quella degli Aquilotti dorici, gruppo vivace ed intraprendente di alpinisti del Cai di Ancona che non rinnegano le proprie origini marinare, ma da veri figli di Ancona ripetono puntualmente il bagno invernale che si celebra nel giorno di Santo Stefano.

Anche quest'anno hanno festeggiato in mare il Natale e l'arrivo dell'inverno con la fine dell'anno e l'inizio del 2024 con, come amano dire loro "ancora con quel fremito,con quella speranza e desiderio che nascondono e racchiudono infinite sensazioni". Scendere dalla cima del monte Conero fino alla spiaggia di San Michele, a Sirolo, è per loro il modo più avvincente per passare dal blu del cielo a quello del mare e riportare a casa il ricordo di fragranze e visioni di grandi intensità. Con cappellino natalizio rigorosamente rosso e costume da bagno hanno partecipato Gianni Balercia, Giovanni Giuseppetti, Franco Gemini, Giacomo Desideri, Marco Balercia, Alessandro Capestro, Antonella Bellucci scortati da numerosi sostenitori e sostenitrici e dalle mascotte Viola e Zoe. La giornata è iniziata alle 8.30 e si è conclusa alle 12 con il brindisi benaugurale e l'appuntamento per il prossimo anno.