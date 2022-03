Slalom tra la sosta selvaggia e stradello "trappola": mamma cade su una buca

ANCONA - Degrado, stradello dissestato e sosta selvaggia. Portare il propri figli agli asili nido presenti nella zona, passando per via Veneto, è diventata ormai una vera e propria impresa. In redazione è arrivata un'altra segnalazione riguardo il degrado nella zona.

«Quella che vi sto segnalando - ci scrive Roberta, una nostra lettrice - è la situazione dello stradello che da via Veneto porta verso l'Asilo Nido Aquilone/Raperonzolo. Nei giorni scorsi una mamma è caduta su una buca dovendo fare lo slalom tra le auto in sosta selvaggia. Ho personalmente contattato il Comune che ha coperto le buche (foto in basso ndr), anche se la strada fa ancora pena. Quella strada porta a 3 asili nido, una scuola dell'infanzia, un centro anziani ed il centro per ragazzi con problemi motori, quindi tutte persone fragili».