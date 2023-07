Caro affitti: «700 euro per appartamenti di 50 metri. Abitare ad Ancona sta diventando un lusso»

ANCONA- Il caro affitti non colpisce solo gli studenti universitari ma anche quanti si trovano a dover cercare casa ad Ancona per motivi di lavoro. Per appartamenti di piccole dimensioni si chiedono anche 6-700 euro, una situazione che sta diventando insostenibile come ci segnala la nostra lettrice Cristina. «Sono un’infermiera di Ancona che sta cercando casa in affitto perché quella in cui sto ora è stata venduta. È sconcertante vedere la situazione attuale degli affitti: poche case a prezzi assurdi- dice-. Prezzi che nemmeno io che non ho uno stipendio proprio misero riuscirei a sostenere, perché poi ci sono bollette e altre spese. Per 40/50 metri quadri di casa chiedono anche 600/700 euro. Fino a pochi anni fa non era così. Da quando sto in affitto non ho mai visto una situazione del genere. Mi sembra una grande ingiustizia sparare certe cifre, personalmente io sono in grande difficoltà perché con questi prezzi anche abitare da sola ad Ancona sta diventando un lusso».