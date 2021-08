Aggressione al Porto, un residente: «Si poteva fermare prima»

«In relazione all'oggetto volevo segnalare che siamo stati fortunati ieri che il folle che ha seminato il panico ieri mattina ha provocato 'solo' un incidente sulla Flaminia. Ho appreso dal vostro articolo che e' anche entrato poi in una abitazione di Posatora armato di bastone. Ero presente al Marina Dorica e prima di sfuggire sulla statale il personaggio ha vagato per almeno 20 minuti dentro l'area di Marina dorica saltando da un pontile all'altro e buttandosi in acqua per sfuggire al personale di Marina Dorica e ad altro diportisti che cercavano di fermarlo. Si e' armato anche di un mezzo marinaio che brandiva urlano Allah Akbar. Le segnalazioni al 112 immediate , ripetute ed allarmate non sono riuscite a fare intervenire una pattuglia di forze dell'ordine all'interno dell'area portuale prima che il personaggio sfuggisse scavalcando le recinzioni. Anche le varie imbarcazioni (polizia, capitaneria, finanza e carabinieri) non potevano intervenire anche arrivando dal porto di Ancona via mare? Mi chiedo se forse non si poteva fare di più e più velocemente di quanto e' stato fatto, considerando che il personale di Marina Dorica e' stato encomiabile nelle cercare di tenere sotto controllo la situazione. Lo segnalo con lo spirito di chi ha profondo rispetto per le nostre forze dell'ordine ma che ha qualche dubbio sulla reale efficacia del numero unico 112 che almeno in questa occasione a mio avviso non ha mostrato grande efficienza».