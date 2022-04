Passione Ferrari, sugli spalti di Imola batte il cuore di Jesi: «E ora ci prepariamo per Monza»

Da Jesi a Imola con lo “Scuderia Ferrari Club”. I tifosi del cavallino rampante hanno voluto seguire da vicino le gesta della rossa nel Gran Premio dello scorso 24 aprile.

«Grazie anche alle prestazioni della Ferrari delle ultime gare e al lavoro del Ferrari Club siamo riusciti a partecipare con un numeroso gruppo partito da Jesi che si è aggregato ai Ferrari Club di tutta Italia- si legge in una nota- purtroppo la gara non è andata come ci aspettavamo ma il tifo è stato uno spettacolo per tutto il mondo. Ora siamo già al lavoro per preparare al meglio la trasferta a Monza di settembre per il Gran Premio d'Italia».