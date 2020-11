«Scarpe Lidl? comode ma...» Il meme della sindaca impazza sui social

Il sindaco Valeria Mancinelli risponde alla domanda del giornalista Maurizio Socci durante un'intervista. Tema, manco a dirlo, le scapre Lidl. Ovviamente questo botta e risposta non è mai esistito in realtà, ma il meme realizzato dalla pagina Facebook e Instagram @leclassifichedidudu ha già conquistato i social degli anconetani. Anche in città, del resto, è esplosa la mania per le snikers della multinazionale tedesca.