Perde la scarpa vintage, "Cenerentola" lancia l'appello: «Ricompensa di 300 euro per chi la trova»

CIVITANOVA MARCHE - Cercasi scarpa, ricompensa di 300 euro per chi la troverà. Una storia che sembra quella di Cenerentola, ma la ragazza che ieri sera ha perso la ballerina sinistra di marca Marni degli anni '80 è decisa a donare la somma a chi dovesse trovarla. L'annuncio sta girando su whatsapp, lei stessa (che ha chiesto l'anonimato) l'ha inviato ai suoi contatti più vicini allegando la foto della scarpa gemella. «Sì, la promessa di ricompensa è seria- assicura- quella scarpa per me ha un valore sia economico che affettivo. Forse l'ho persa dopo aver cambiato le scarpe, chissà, aprendo la portiera dell'auto».

E' lei stessa a segnalare i possibili luoghi di ritrovamento: «All’inizio di via regina Elena all’altezza della farmacia Marcelli Pierluigi (Civitanova Marche), ma dall’altro marciapiede. Meno probabile, lungo la statale Adriatica, 100 metri più a sud di Pepizza». Chi dovesse trovarla può contattare via Whatsapp (allegando la foto della scarpa) il numero 3484134177.